Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 07.07.2022

Goslar (ots)

Hauswand des Jacobsonhauses mit Bauschaum beschmiert

In der Nacht vom 05. auf den 06. Juli beschmierten bislang unbekannte Personen die Fassade des Jacobsonhauses mit Bauschaum. Im Gegensatz zu vielen sonstigen Graffiti-Schmierereien waren vor Ort mit dem Bauschaum keine Symbole, Schriftzeichen oder ähnliches an der Fassade angebracht, so dass sich hinsichtlich einer möglichen Motivlage keinerlei Rückschlüsse ziehen lassen. Durch die eingesetzten Beamten konnten bei der Besichtigung vor Ort keine Substanzverletzungen an der Hauswand festgestellt werden, da der Bauschaum sich rückstandslos von der Hausfassade entfernen ließ. Daher bieten sich polizeilicherseits derzeit keine strafrechtlichen Ermittlungsansätze.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 248, zwischen Hahausen und Seesen, ein Verkehrsunfall, bei welchem die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin aus Northeim leicht verletzt wurde. Aus bisher unbekannten Gründen kam die 36-jährige auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und wurde anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Unterschlagung

Ein 87-jähriger Seesener zeigte am Mittwoch bei der Polizei eine Fundunterschlagung an. Er hatte am Mittwochmorgen der Vorwoche seine Geldbörse mit u.a. 450 Euro Bargeld, in einem Schnäppchenmarkt in der Braunschweiger Straße verloren. Da die Geldbörse nicht in amtliche Verwahrung gegeben wurde, muss davon ausgegangen werden, dass der/die Finder/in das Portemonnaie behielt, sodass dem Verlierer ein Gesamtschaden von etwa 530 entstand.

Warenbetrug

Dem 34-jährigen Käufer eines Föhns entstand ein Schaden von 205 Euro, nachdem er diesen über eine Internetplattform erwarb und den Betrag zeitgerecht überwies. Die Ware erhielt der Anzeigenerstatter jedoch nicht.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell