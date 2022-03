Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Alkoholisierte Autofahrerin beleidigt Beamte

Mannheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen stellten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt Alkoholgeruch ausgehend von einer 20-Jährigen fest, die mit ihrem Peugeot kurz vor 6 Uhr bei U 4 fuhr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,92 Promille. Zudem stand die junge Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten noch eine Kleinstmenge Marihuana in der Zigarettenschachtel der 20-Jährigen sicher. Ihre Beifahrerin, welche angab, dass es sich hierbei um ihre Betäubungsmittel handeln würde, wurde hieraufhin ebenfalls Durchsucht. Neben einer Kleinstmenge an weißem Pulver wurde auch ein Joint sichergestellt. Die Fahrerin musste anschließend zur Blutentnahme mit in das Polizeirevier. Dort beleidigte sie einen Beamten mehrfach unflätig. Auch mussten die Beamten gegen ihre Begleiterin einschreiten, die versuchte in den Eingangsbereich zu gelangen und dabei fortwährend die Dienstgeschäfte störte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beruhigte sich die Situation. Die 20-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, Besitzes von Betäubungsmitteln und Beleidigung verantworten. Ihre Begleiterin sieht ebenfalls einer Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln entgegen. Außerdem werden Gebühren für das Stören der Dienstgeschäfte und des damit notwendigen Einschreitens fällig werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell