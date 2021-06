Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Unfallflucht am Stichkanal

Wallenhorst (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstagabend auf der Hollager Straße nahe der Landesgrenze. Gegen 19:04 Uhr befuhr ein Wallenhorster Ehepaar die Brücke über den Stichkanal mit ihrem weißen Renault Grand Scenic, aus Richtung Halen kommend. Ihnen entgegen kam ein weißes Wohnmobil neueren Baujahres mit schwarzen Applikationen. Bei der Vorbeifahrt kam es zur seitlichen Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen, bei der zumindest der Außenspiegel des Renault abgerissen wurde. Das Ehepaar bremste ab und wendete sein Fahrzeug an der nächsten Einmündung. Das Wohnmobil bremste ebenfalls kurz ab, setzte seine Fahrt dann aber unerkannt fort. Die Wallenhorster verloren das Fahrzeug daraufhin aus den Augen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder denen ein Wohnmobil mit Schäden an der linken Fahrzeugseite, ggf. ebenfalls dem Außenspiegel, aufgefallen ist. Hinweise bitte an 05461/915300.

