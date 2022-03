Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen!

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 02 Uhr und 06 Uhr in der Fasanenstraße. Bislang unbekannter Täter drang durch eine gewaltsam geöffnete Terassentür in das Innere des Hauses ein und durchwühlte mehrere Schränke und Kommoden. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell