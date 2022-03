Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Heidelberg-Weststadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am frühen Sonntagmorgen über eine verdächtige Person, welche sich mit einem hochwertigen E-Bike ohne Sattel in der North-Gettysburg-Avenue aufhielt. Wie die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd später in Erfahrung brachten, entwendete der 28-Jährige das Fahrrad seinen eigenen Angaben zu Folge zwischen 0 und 3 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof. Das rund 3.000 Euro teure Fahrrad wurde sichergestellt. Der 28-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Ein Geschädigter bzw. eine Geschädigte des Diebstahls konnte bisher nicht ermittelt werden. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike des Herstellers "Campus", Modell: "BM27" (siehe Vergleichsbild). Die Herausgabe kann nur unter Vorlage eines eindeutigen Eigentumsnachweises erfolgen. Der Eigentümer bzw. die Eigentümerin wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell