POL-MA: BAB 5, St. Leon Rot: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf der Autobahn

Am Samstag um 11:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Autobahnpolizei Walldorf einen Toyota, welcher auf der BAB 5 von Frankfurt in Richtung Karlsruhe fuhr. Der 35-jährige Fahrer gab zunächst an, dass er seinen Geldbeutel mit den Fahrzeugpapieren und seinem Führerschein vergessen habe. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums fest. Ein Drogenvortest verlief schließlich positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Mann seit Ende 2021 über keine Fahrerlaubnis mehr verfügt. Die Weiterfahrt war daher am Autobahnparkplatz "Mönchberg" beenden. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss.

