POL-SE: Rellingen - Mehrere Fahrzeuge im Stawedder aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende ist es auf einem Firmengelände in der Straße Stawedder in Rellingen zu drei besonders schweren Fällen des Diebstahls aus Pkw gekommen.

Nach bisherigem Sachstand drangen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (19.04.2021) in drei Fahrzeuge des Herstellers Mercedes-Benz ein.

Die Autos hatten auf dem umzäunten Außengelände einer Firma für Kfz-Reparaturen gestanden.

Die Diebe stahlen vier in einem Fahrzeug befindliche Alu-Felgen sowie zweimal die Mittelkonsole samt Navigationsgerät.

Beamte des Polizeireviers Rellingen nahmen am Montagmorgen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020.

