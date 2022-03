Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Vier Fahrräder beschädigt - Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag wurden zwischen 18:45 Uhr und 22:15 Uhr in der Tiefgarage Drehschreibe in der Bahnhofstraße/Schulstaße vier Fahrräder beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerschnitten die Reifen, beschädigten die Lichter und verbogen die Felgen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es derzeit nicht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

