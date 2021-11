Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Bilanz eines Unfalls - zwei Verletzte und ca. 30.000.- Euro Sachschaden

Sinsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Einmündung Steinsbergstraße/Schwarzwaldstraße wurde eine Person verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000.- Euro. Der 51-jährige Fahrer eines Fiat-Transporters war gegen 10.50 Uhr in der Steinsbergstraße unterwegs und missachtete an der Einmündung Schwarzwaldstraße die Vorfahrt einer 59-jährigen Skoda-Fahrerin. Durch die Kollision beider Fahrzeuge verletzten sich beide leicht und wurden zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Skoda wurde abgeschleppt.

