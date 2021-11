Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter PKW-Aufbruch auf städtischem Gelände

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf dem Gelände der Stadtwerke Sinsheim in der Dührener Straße haben ein oder mehrere unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 12:30 Uhr, bis Montag, 07:15 Uhr, versucht, einen dort abgestellten Kleintransporter und Container aufzubrechen. An dem Kleintransporter fanden sich Hebelspuren an der seitlichen Schiebetür, sowie den beiden Hecktüren. Am Container hatten der oder die Täter versucht, das Vorhängeschloss aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die über den genannten Zeitraum verdächtige Personen auf dem Gelände der Stadtwerke gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261 960-0 in Verbindung zu setzen.

