Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung in der Stadthalle - Polizei sucht Zeugen!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen bzw. Vandalismus kam es zwischen Freitag, 12:30 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, in der Stadthalle am Leopoldsplatz. Bislang unbekannte Personen drangen in die Stadthalle ein, rissen Tapete von den Wänden, und brannten das Ausflussrohr eines Desinfektionsspenders an. Nachdem sie offensichtlich Pizza verspeist hatten zündeten sie die Kartonage der Pizzaverpackung an, zerissen ausgelegte Flyer und verstreuten die Papierstücke im Erdgeschoss. Der genaue Schaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die Polizei geht von mehreren beteiligten Personen aus.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell