Polizei Bochum

POL-BO: Erst das Auto, dann die Wohnung - "Autoknacker" in Herne

Herne (ots)

Am Mittwochabend, 24. November, kam es in Herne erst zum Aufbruch des Pkw und anschließend zum Einbruch in die Wohnung der Autobesitzer. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr brach ein unbekannter Krimineller einen Pkw auf dem Kirmesparkplatz an der Heerstraße/ Cranger Straße auf. Neben einem Portemonnaie erbeutete der Täter dabei auch die Wohnungsschlüssel und die Adresse der Autobesitzer. Als die beiden gegen 22.45 Uhr zu ihrer Wohnung an der Eckstraße zurückkehrten, stellten sie fest, dass diese durchwühlt wurde. Der zuvor geklaute Wohnungsschlüssel steckte von außen in der Wohnungstür. Die weitere Beute des dreisten Einbrechers - Bargeld und Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4105 (-4441) um Hinweise.

Die Polizei gibt Ihnen folgende Tipps:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen oder zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

- Lassen Sie Wertgegenstände nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

- Bei verdächtigen Wahrnehmungen informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell