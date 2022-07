Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebereicht v. 07.07.2022

Unfall mit 4 verletzten Personen, darunter ein Kleinkind

Am Mi., 06.07.22, 15.20 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Hamburg mit ihrem Pkw Volvo die L 516, aus Richtung Seesen/Sternplatz kommend, i.R. Lautenthal. An der Einmündung zur L 515 wollte sie nach rechts in Richtung Lautenthal abbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw Ford einer 41-jährigen Fahrerin aus Langelsheim, die auf der L 515 in Richtung Lautenthal fuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen sowie ein 14-jähriges Mädchen und ein 2-jähriger Junge aus dem Auto der Langelsheimerin verletzt. Die Verletzten wurden in die Kliniken nach Seesen und Goslar verbracht; der kleine Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Göttingen geflogen. Es bestand aber für keine Person Lebensgefahr. Der Sachschaden beträgt ca 14 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

