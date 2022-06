POL-IZ: 220623.7 Itzehoe: Zeugen nach Raubtat gesucht

Hohenlockstedt (ots) - Seit Jahresbeginn bis jetzt hat ein Unbekannter zwei Bushaltestellen eines Busunternehmens in Hohenlockstedt beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Am Mittwoch meldete sich eine Verantwortliche bei der Polizei und teilte mit, dass sie Farbschmierereien an einer Bushaltestelle in der Finnischen Allee und in der Kieler Straße festgestellt hätte. Es ...

mehr