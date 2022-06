Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220623.6 Heide: Diebstahl aus Fahrzeug

Heide (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter in Heide aus einem geparkten Transporter elektronische Geräte entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Am Dienstag, 22.00 Uhr, stellte der Anzeigende den Ford im Dr.-Gillmeister-Weg ab. In dem Fahrzeug ließ er ein Tablet von Samsung und einen Scanner in der Größe eines Smartphones zurück. Bei seiner Rückkehr zu dem Transit am Nachmittag des nächsten Tages, stellte er das Fehlen der beiden Geräte im Gesamtwert von 2.000 Euro fest. Wie der Dieb in das Fahrzeug gelangte, war nicht ersichtlich. Zurück ließ er eine Tasche, die weder dem Fahrzeugnutzer noch dem Halter gehörten.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

