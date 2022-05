Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.05.2022, gegen 20.45 Uhr, fiel der Polizei in der Klybeckstraße ein Motorradfahrer auf, welcher offensichtlich mit einer weit überhöhten Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Verfolgung über die Hauptstraße in Richtung Friedensbrücke drängte sich der Motorradfahrer an der Kreuzung zur Riedli- / Grenzstraße an einem an der Ampel wartenden Pkw vorbei und überfuhr bei Rotlicht die Ampel. An dem an der Ampel wartenden Pkw fuhr der Motorradfahrer dabei dessen Außenspiegel ab. Der Motorradfahrer konnte unerkannt flüchten. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970 (24 h) sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Motorradfahrer und dem Motorrad geben können. Es soll sich um ein dunkles Motorrad gehandelt haben. Der Fahrer war wohl schwarz bekleidet. Er habe einen dunklen Helm, vielleicht mit roten Akzenten auf diesem, getragen.

