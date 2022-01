Polizei Braunschweig

POL-BS: Autobahnpolizei nimmt per Haftbefehl gesuchte Männer fest

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A2 Höhe Brauschweig-Flughafen, 12.01.2022, 23.30 Uhr

Bei einer Kontrolle wurden diverse Verstöße und zwei Haftbefehle festgestellt.

Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten in der Nacht auf Donnerstag ein Fahrzeug auf der A2. Das Auto wurde an der Abfahrt Braunschweig-Flughafen angehalten. Der Fahrer zeigte zunächst einen Führerschein vor, der offensichtlich nicht zu ihm passte. Er gab nun andere Personalien an. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Um eine Blutprobe zu entnehmen wurde der Mann mit zur Wache genommen. Hier konnten die Beamten die richtige Identität von Fahrer und Beifahrer feststellen. Es handelte sich um einen 29-Jährigen und einen 30-Jährigen. Gegen beide Personen lag ein Haftbefehl vor. Die Männer wurden in die JVA in Braunschweig gebracht. Gegen den Fahrer wird nun auch wegen Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell