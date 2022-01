Polizei Braunschweig

POL-BS: Drei Einbrüche in Restaurants

Braunschweig (ots)

Braunschweig, westliches Ringgebiet

12.01.2022

Unbekannte brachen in drei Restaurants ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zu Mittwoch war es im westlichen Ringgebiet zu drei Einbrüchen gekommen. Unbekannte waren in der Goslarschen Straße in einen Dönerimbiss und am Cyriaksring, in Höhe des Johannes-Selenker-Platzes, in ein Restaurant und eine Pizzeria eingebrochen. Sie durchsuchten die Geschäfte und entwendeten unter anderem eine niedrige dreistellige Summe an Bargeld. Die Polizei war vor Ort und sicherte die umfangreichen Spuren. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell