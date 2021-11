Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 03.11.2021

Goslar (ots)

Diebstahl aus PKW

Am Dienstag, 02.11.2021, zwischen 09.00 Uhr und 11.55 Uhr, ist es auf einem Pendlerparkplatz an der B 243 (Ortschaft Engelade) zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug gekommen. Nachdem die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen wurde, entnahm ein bislang unbekannter Täter Gegenstände aus dem Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500,00 Euro. Wer Hinweise zu der o.a. Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell