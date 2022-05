Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Vermeintliches Kraftfahrzeugrennen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein vermeintliches Autorennen wurde der Polizei am Montag, 30.05.2022 gegen 20.20 Uhr auf der Konstanzer Straße zwischen Waldshut und Tiengen gemeldet. Der schwarze Alfa Romeo und das andere Fahrzeug, ein Audi oder Mercedes, sollen sich von Waldshut kommend in Richtung Tiengen mit durchdrehenden Reifen gegenseitig überholt haben. Ein Alfa und ein schwarzer Mercedes konnte von der Polizei auf dem MC Donald Parkplatz festgestellt werden. Die beiden Fahrer gaben an, nicht in Waldshut gewesen zu sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07551/8316-531) sucht Zeugen, welche das vermeintliche Rennen ebenfalls beobachten konnten oder von den Fahrzeugen gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

