POL-FR: Freiburg: Lastwagen streift geparkten Pkw - Zeugenaufruf

Auggen (ots) - Am 30.05.2022, gegen 23:15 Uhr, brannte in Auggen die Fassade eines Wohnhauses. Ein Bewohner bemerkte gegen 23:15 Uhr knisternde Geräusche an der Giebeltraufe. Bei genauerer Nachschau stellte er ein bereits loderndes Feuer unterhalb der Giebelverschalung fest. Nach Verständigung der Feuerwehr und nachdem er Teile der Holzverschalung entfernt hatte, versuchte er, den Brand mittels Gartenschlauch in Schach zu halten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der ...

mehr