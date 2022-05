Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Zwei Radfahrer kollidieren, einer flüchtet

Freiburg (ots)

Bötzingen - Erst nachträglich angezeigt wurde dem Polizeiposten Bötzingen eine Unfallflucht in der Nachtwaidstraße. Ein Radfahrer befand sich bereits am Sonntag 29.05.2022 gegen 23:30 auf dem Weg in Richtung Blumenstraße, als ihm auf seiner Straßenseite kurz vor der Einmündung Blumenstraße, ein weiterer Radfahrer entgegenkam. Die beiden stießen zusammen. Der Unfallverursacher fuhr ohne ein Wort zu sprechen und ließ den nicht unerheblich verletzten Radfahrer zurück. Dieser konnte zwar noch den Nachhauseweg bewältigen, musste sich aber im Anschluss zu Versorgung seiner Verletzungen ins Krankenhaus begeben. Der Polizeiposten Bötzingen bittet Zeugen die zur Aufklärung des Unfalles beitragen können sich unter Tel.:076636053-0 zu melden

