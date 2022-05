Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen- Lkw beschädigt Betonpalisaden und flüchtet. Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ihringen-Wasenweiler - Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Lkw in der Raiffeisenstraße Einmündung Hauptstraße am Montag 30.05.2022 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:15 Uhr mehrere Betonpalisaden. Diese wurden zum Teil aus der Erde gerissen und zerbrachen. Die Hauptstraße von Wasenweiler ist derzeit wegen einer Baustelle für den Schwerlastverkehr gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Breisach Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

