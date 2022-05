POL-FR: Unbekannte randalieren im Bereich Lenzkirch-Kappel

Freiburg (ots) - Ein 53-jähriger Motorradfahrer stürzte am Sonntag, 29.05.2022, auf der Landstraße 131. Er wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Gegen 13.00 Uhr befuhr der 53-Jährige talwärts die Landstraße von Hinterheubronn kommend in Richtung Mittelheubronn, als er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit ...

