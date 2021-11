Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Falscher Alarm im Gymnasium

Schramberg (ots)

Im Gymnasium Schramberg in der Berneckstraße ist am Sonntagvormittag kurz vor acht Uhr ein Brandalarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr kam mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Es war allerdings relativ schnell klar, dass der Bandmelder falsch ausgelöst hatte. Bei der Begehung der Schule stellten die Feuerwehr weder Rauch noch Feuer fest. Der Brandmelder, der sich in einem Raum neben der Heizung befand, wurde von der Wehr überprüft. Offenbar hat Staub von durchgeführten Arbeiten in der Woche zuvor an dem sensiblen Gerät zu einem falschen Alarm geführt. Ein Vertreter der Schulleitung war ebenfalls vor Ort und wurde über die Feststellungen informiert.

