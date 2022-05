POL-FR: Kleines Wiesental: Motorradfahrer auf Landstraße schwer verunglückt

Freiburg (ots) - Über das Wochenende wurden der Polizei drei Fahrraddiebstähle gemeldet. Am Freitag, 27.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 14.30 Uhr, wurde vor einem großen Einkaufscenter in Friedlingen ein Pedelec der Marke Jeep gestohlen. Das Pedelec war mit zwei Schlössern gesichert. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro. In der Nacht von Freitag, 27.05.2022, auf Samstag, 28.05.2022, wurden in ...

