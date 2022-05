Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Autobahnrastanlage - dreister Diebstahl aus Auto - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Aufgrund eines Reifenproblems fuhr eine Frau mit ihrem Pkw am Samstag, 28.05.2022, gegen 18.50 Uhr, auf die Autobahnrastanlage an der Autobahn A 5 und dort zum Selbstservicebereich für Luft und Wasser. Ein hilfsbereiter Mann unterstützte die Frau bei der Überprüfung des Reifendruckes. Während dessen hielt rechts neben dem Pkw der Frau ein weiteres Fahrzeug. Mindestens zwei Männer seien aus dem Pkw ausgestiegen und lenkten wohl die Frau durch Fragen ab. Die Frau versuchte die beiden Männer zu ignorieren. Vermutlich während der weiteren Überprüfung der Reifen wurde unbemerkt die Beifahrertür des Pkw der Frau geöffnet und eine pinkfarbene Handtasche sowie ein Rucksack aus dem Fahrzeuginnenraum gestohlen. Aus der Geldbörse wurde nur das Bargeld entnommen. Der Rucksack sowie die pinkfarbene Handtasche konnten etwa zehn Kilometer weiter, in Fahrtrichtung Süden, auf dem Standstreifen der Autobahn A 5 wieder aufgefunden werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000 (24 h) sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder deren benutztes Fahrzeug geben können. Auch werden Zeugen gesucht, welche auf dem Streckenabschnitt zwischen der Autobahnrastanlage und Weil am Rhein ein Fahrzeug beobachteten, aus welchem eine Handtasche sowie ein Rucksack geworfen wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell