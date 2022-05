Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - Polizei sucht Lastkraftwagen

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht einen gelben Lastkraftwagen eines großen Paketdienstleisters. Der Fahrer des Lastkraftwagens soll am Freitag, 27.05.2022, gegen 14.00 Uhr, einen geparkten Fahrzeuganhänger touchiert haben. In der Neudorfer Straße, in Höhe der Hausnummer 10, musste wohl der Fahrer eines Sattelaufliegers wegen einer Engstelle anhalten. Der entgegenkommende gelbe Lastkraftwagen habe dabei einen geparkten Fahrzeuganhänger touchiert und den Anhänger wohl ortsverändert. Der Schaden an dem Anhänger beträgt mehrere hundert Euro. Zum Unfallzeitpunkt soll ein reges Verkehrsaufkommen geherrscht haben. Deshalb hofft das Polizeirevier auf Hinweise zu dem weiterfahrenden gelben Lastkraftwagen. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621 9797-0 (24 h) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell