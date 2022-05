Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sattelzug kommt von Autobahn ab - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.05.2022, gegen 12.25 Uhr, kam der Fahrer eines Sattelzuges von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug durchbrach die Schutzplanke, fuhr eine Böschung herunter, entwurzelte mehrere Bäume und kam nach einer Fahrtstrecke von etwa 50 Metern zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Der 59-jährige Fahrer befuhr die Autobahn A 98 und wollte über den Überleitungsast auf die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg auffahren. Aus hier noch nicht bekannten Gründen kam er im Überleitungsast nach links von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden an der Sattelzugmaschine wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich schwierig, da unter anderem mehrere Bäume gefällt werden mussten. Im Einsatz waren auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei. Zunächst musste die Autobahn A 98 ab der Anschlussstelle Eimeldingen gesperrt werden, was in den umliegenden Gemeinden zu einem Verkehrschaos führte. Wegen der Bergung musste der Überleitungsast in Richtung Norden zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell