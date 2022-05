Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr Emmendingen, Prechtal: Mann mit Axt

Freiburg (ots)

Am Samstag, gegen 12:45 Uhr, ging bei der Waldkircher Polizei die Meldung ein, dass ein Mann mit einer Axt herumrenne und alles "kurz und klein schlage". Die Polizei war schnell mit einem entsprechenden Kräfteaufgebot vor Ort und konnte die Lage gewaltfrei deeskalieren, was in solchen Fällen leider nicht immer möglich ist. Der junge Erwachsene ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde aufgrund seines aktuellen Ausnahmezustandes in medizinische Betreuung übergeben. Verletzt wurde niemand. Fremdschaden hat er nicht angerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

rb/ RWK

