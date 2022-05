Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr Emmendingen, Elztal: Sechs Porsche gestoppt

Freiburg (ots)

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass ein Konvoi von mehreren Porsche 911 mit ausländischen Nummernschildern in "Rennmanier" auf der B 294 in Richtung Waldkirch unterwegs seien. Die Hinweise kamen bereits von Verkehrsteilnehmern aus der Ortenau bis ins Obere Elztal. Die Polizei stoppte den offensichtlich schnellen Konvoi dann wenige Minuten später auf der B 294 bei Waldkirch. Im Anschluss mussten alle sechs nun Beschuldigten, die zwischen 1984 und 1993 geboren sind, im Konvoi der Polizei bis in den Hof des Polizeireviers folgen. Gegen alle besteht der Tatverdacht der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, weshalb sie in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zur sogenannten "Sicherung des Verfahrens" vor ihrer Entlassung vor Ort eine hohe Geldsumme hinterlegen mussten. Alle sechs Fahrer haben ihren Wohnsitz in Großbritannien. Alle sechs Sportwagen sind Rechtslenker, was das Überholen auf deutschen Straßen noch gefährlicher macht. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Beobachtungen zu gefährlichen Fahrmanövern mitzuteilen. Telefon: 07681/4074-0.

rb/RWK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell