POL-FR: Waldkirch: Mintgrüner Campingbus gestreift

Freiburg (ots) - Am Samstag, 28.05.2022, gegen 17:00 Uhr verunfallte ein 85-jähriger Quadfahrer, welcher auf einem Feldweg im Bereich Riegel alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und unter seinem Quad eingeklemmt war. Der querschnittsgelähmte Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. An seinem behindertengerecht umgebauten Quad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 ...

mehr