Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Gefährliche Körperverletzung

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Montagabend, gegen 20 Uhr kam es an der städtischen Unterkunft an der Berkevoortshofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 59-jährigen Bewohner und einem unbekannten Mann.

Ein 18-jähriger Bewohner der Unterkunft bemerkte den lautstarken Streit vor dem Gebäude und wollte schlichtend dazwischen gehen. Bei dem anschließenden Handgemenge erlitt der 59-Jährige Bewohner Verletzungen am Kopf und der 18-Jährige eine Schnitt- / Stichverletzung an der Brust. Der 18-Jährige wurde von Anwohnern und den eingesetzten Beamten erstversorgt. Beide Verletzten wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die unbekannte männliche Person entfernte sich fußläufig in Richtung Industriepark und wird wie folgt beschrieben:

männlich, 20-30 Jahre alt, 180-190cm groß, schlank, kurzes dunkelblondes Haar, bekleidet mit schwarzem Oberteil, kurzer schwarzer Hose, schwarze Schuhe, schwarzes Basecap, schwarze medizinische Maske

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erflog.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Kamp-Lintfort zu melden (Tel.: 02842-9340).

