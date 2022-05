Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher stehlen leeren Geldtresor

Wesel (ots)

Einen Geldtresor haben Unbekannte aus einem Weingeschäft an der Schermbecker Landstraße gestohlen. Die Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, die Seitentür zum Innenhof auf, danach die Eingangstür einer Werkstatt. Im Sozialraum der Werkstatt durchschlugen die Unbekannten eine Wand und gelangten in die Küche.

Die Polizei Wesel bittet Zeugen, dass sie sich mit ihr unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell