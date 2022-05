POL-WES: Wesel - Brand

Wesel (ots) - Fahrraddiebstähle passieren in der Fahrradsaison fast täglich. Ein Mittel, dieser Entwicklung entgegen zu wirken, ist das Codieren von Fahrrädern. Die Kreispolizeibehörde Wesel bietet deshalb eine weitere Fahrradcodieraktion in Hünxe an. Am Donnerstag, den 09.06.2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr codieren Polizeihauptkommissar Martin Riffer und sein Team des Bezirksdienstes Hünxe/Schermbeck ...

