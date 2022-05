POL-WES: Dinslaken - 38-Jähriger schwer verletzt

Moers (ots) - Unbekannte stahlen am Freitag, zwischen 1.00 Uhr und 07.00 Uhr, einen grauen Motorroller (Vespa Ape 50), der an der Reinhold-Büttner-Straße parkte. Das Versicherungskennzeichen lautet 394LHF (Farbe grau). An der Essenberger Straße wurde in der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr, bis Samstag, 10.45 Uhr, eine grüne Mercedes A-Klasse aus einer Tiefgarage entwendet. Das Fahrzeug ist auf das Kennzeichen MO-E 555 ...

