POL-KN: (St. Georgen, Lkrs. VS) Frau überweist Betrüger über 2000 Euro

Villingen (ots) - Eine Fahranfängerin ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Anwohnerstraße "Am Warenberg" in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Die 18-Jährige in ihrem Toyota, die erst wenige Stunden zuvor ihre Fahrprüfung abgelegt hatte und der entgegenkommende 65-Jährige in seinem Passat, blieben unverletzt. Die ...

