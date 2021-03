Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Frontal in Gegenverkehr geprallt - Unfall mit mehreren Verletzten

Geislingen an der Steige (ots)

Am Freitag kurz nach 23:00 Uhr kam es auf der K1437 zwischen Nellingen und Aufhausen, Höhe der Wannenhöfe, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Aus bisher ungeklärten Gründen kam eine 50-jährige Opel-Lenkerin, die in Richtung Nellingen fuhr, auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in den entgegenkommenden Audi, der von einer 18-jährigen Frau gelenkt wurde. Die lebensgefährlich verletzte Opel-Fahrerin musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Pkw befreit werden. Die Fahrerin des Audi wurde schwer, ihre 20- und 21-jährigen Mitfahrerinnen leicht verletzt. Alle Beteiligte wurden in umliegende Kliniken verbracht. Der Schaden am Opel wird auf etwa 3000 Euro geschätzt, der vom Audi auf etwa 17000 Euro. Wegen Unfallaufnahme, Abschleppen der Fahrzeuge und Fahrbahnreinigung musste die Straße für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Neben mehreren Einsatzwagen der Polizei aus Geislingen, Göppingen, Ulm und der Verkehrspolizei Laupheim, waren die Feuerwehren Geislingen und Aufhausen, sowie drei Notärze und vier Rettungswagen im Einsatz. Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0580526)

