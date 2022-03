Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Rietheim) Auffahrunfall mit Promille

VS-Rietheim (ots)

In der Douglasienstraße ist am Dienstagnachmittag eine 60 Jahre alter Mercedes-Vito-Fahrer ins Heck eines vorausfahrenden VW mit einer 58-Jährigen am Steuer geprallt, als diese an der Einmündung zur Pfaffenweilerstraße wegen anderem Verkehr abbremsen musste. Bei der Aufnahme des Unfallprotokolls stellten die Polizei leichten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Alkoholeinfluss, weswegen ein Arzt dem Mercedes-Fahrer eine Blutprobe abnahm. Den Führerschein des 60-Jährigen behielt die Polizei ein. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

