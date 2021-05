Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210521 - 0616 Frankfurt-Seckbach: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(ne)Gestern Nachmittag kam es auf dem Atzelbergplatz um 15:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einen mit zwei Jugendlichen besetzten E-Scooter und einem Pkw. Der Fahrer des Autos flüchtete. Die beiden Jugendlichen (13 und 14 Jahre) waren zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs. Sie fuhren auf der Atzelbergstraße, aus Richtung Arolser Straße kommend und wollten in Höhe der Hausnummern 28-32 im Straßenverlauf geradeaus in den Wendehammer des Atzelbergplatzes einfahren. Hierbei nutzen sie allerdings die Gegenfahrbahn. Plötzlich kam Ihnen ein dunkler Pkw entgegen, dessen Fahrer zwar bis zum Stillstand abbremste, aber einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter nicht ganz verhindern konnte. Die Jungs kamen zu Fall und verletzten sich. Ein Rettungswagen versorgte die Jugendlichen medizinisch vor Ort. Sie kamen beide zunächst nicht in ein Krankenhaus. Später begab sich der 13-Jährige dann doch mit seinem Vater in ein Krankenhaus. Der unbekannte Autofahrer stieg noch kurz aus und erkundigte sich nach den beiden Jugendlichen. Doch dann setzte er sich wieder in sein Auto und fuhr weg. Die Polizei ermittelt nun nach dem Pkw-Fahrer und sucht Zeugen, die Hinweise dazu und dem Unfall geben können. Bei dem Pkw soll es sich um eine dunkle oder schwarze Limousine handeln, neueren Baujahres, vermutlich Volkswagen oder Volvo mit dem Teilkennzeichen F-MT 19??. Der Fahrer soll etwa 25 Jahre alt und 175cm groß gewesen sein. Er hatte eine normale Statur, sehr kurz rasierte dunkle Haare und sprach deutlich mit einem osteuropäischen Akzent. Hinweise nimmt das 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 - 755 10600 entgegen.

