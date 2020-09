Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: Vermisster 34-jähriger Wiesbadener wohlbehalten angetroffen

Wiesbaden (ots)

Vermisster 34-jähriger Wiesbadener wohlbehalten angetroffen, Gau-Algesheim, 19.09.2020,

(pl)Der seit Dienstag aus einer Klinik in Wiesbaden vermisste 34-Jährige konnte am Wochenende von Beamten der Polizeiinspektion Ingelheim wohlbehalten in Gau-Algesheim angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden.

