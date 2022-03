Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fahranfängerin gerät in Gegenverkehr

Villingen (ots)

Eine Fahranfängerin ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Anwohnerstraße "Am Warenberg" in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Die 18-Jährige in ihrem Toyota, die erst wenige Stunden zuvor ihre Fahrprüfung abgelegt hatte und der entgegenkommende 65-Jährige in seinem Passat, blieben unverletzt. Die Schäden an den Autos schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro. Am Auto der jungen Frau entstand Totalschaden. Sie wurde verwarnt.

