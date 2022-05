Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Freitag, 20.05.2022, gegen 23:00 Uhr ereignete sich in Kamp-Lintfort, am Kreisverkehr altes Rathaus (Moerser Straße / Montplanetstraße) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der beteiligte Pkw-Fahrer flüchtete anschließend.

Der Radfahrer befuhr demnach die Moerser Straße, aus Richtung Rheinstraße kommend in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr "altes Rathaus" wollte er weiter in Richtung EK3 / Innenstadt fahren, als ein dunkler SUV aus dem Kreisverkehr auf die Montplanetstraße fuhr. In Höhe der Querungshilfe bremste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug stark ab, sodass der Radfahrer gegen den Kotflügel des Pkw stieß, auf die Fahrbahn stürzte und dort zunächst liegen blieb. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw flüchtete nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen SUV. Dieser müsste am vorderen rechten Kotflügel beschädigt sein.

Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02842-9340.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell