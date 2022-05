POL-FR: Weil am Rhein: übers Wochenende drei Fahrraddiebstähle

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag, 23 Uhr auf Sonntag, 29.05.2022, 08:30 Uhr kam es in der Kirchstraße in Rheinhausen zu einer Unfallflucht, bei der ein unbekannter Fahrzeugführer auf ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Suzuki auffuhr und diesen durch die Wucht des Aufpralls rund 1,5 Meter nach vorne versetzte. Am geschädigten Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden. Der Verursacher entfernte sich ...

