Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Dieseldiebe unterwegs - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Sittensen. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Dieseldiebe in der Karl-Benz-Straße unterwegs gewesen. Wie sich am Morgen herausstellte, gingen sie den Tank einer Sattelzugmaschine an. Ob die Täter tatsächlich Kraftstoff abgezapft haben oder es beim Versuch geblieben ist, scheint noch unklar. Zeugen, denen dort in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter 04282/59414-0 bei der Polizeistation in Sittensen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell