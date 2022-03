Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Menschen sterben beim Brand eines Wohnhauses ++ Hansalinie A1 - Auffahrunfall mit zwei Verletzten ++ Jugendliche zapfen Birkenwasser ab ++

Rotenburg (ots)

Zwei Menschen sterben beim Brand eines Wohnhauses

Bremervörde. Beim Brand eines Wohnhauses am Kiefernweg sind am Dienstagnachmittag vermutlich die beiden Bewohner, eine 82-jährige Frau und ihr 81 Jahre alter Ehemann, ums Leben gekommen. Das Feuer war gegen 15 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Zahlreichen Einsatzkräften gelang es nicht mehr die Senioren aus den Flammen zu retten. Beide konnten später nur noch tot geborgen werden. Das Wohnhaus brannte vollständig aus. Die Bremervörder Polizei schätzt den Schaden auf rund 400.000 Euro und hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Hansalinie A1 - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Elsdorf/A1. Bei einem Auffahrunfall auf der Hansalinie A1 sind am frühen Dienstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 51-jähriger Fahrer eines Porsche fuhr gegen 4.15 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Bremen in Höhe Elsdorf aus bislang noch ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden VW Transporter eines 43-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligte wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Jugendliche zapfen Birkenwasser ab

Rotenburg/Hemsbünde. Zwei Jugendliche haben am Dienstagvormittag auf einer Pferdeweide nahe der Erdgasförderstation Hemsbünde Z3 zwischen Rotenburg und Hemsbünde mehrere Birken beschädigt. Sie bohrten Löcher in die Rinden der Bäume und zapften das Baumwasser ab. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet. Sie folgte den Jugendlichen noch ein Stück, verlor sie dann jedoch aus den Augen. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

