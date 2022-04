POL-EN: Schwelm - Einbruch in Lagerhalle in der Prinzenstraße

Gevelsberg (ots) - Am Ostersamstag in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr brachen unbekannte Täter einen Spind in einem Schwimmbad auf und entwenden hieraus eine Handtasche mit den darin befindlichen Haustür- und Autoschlüsseln. Im Anschluss hieran entwendeten der oder die Täter dann das vor dem Schwimmbad abgestellte Fahrzeug und entkamen hiermit unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

mehr