Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch auf Renovierungsbaustelle in der Bachstraße

Hattingen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 24.03.2022, 12 Uhr bis Mittwoch, den 13.04.2022, 15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine derzeit in Renovierung befindliche Mehrfamilienhauswohnung ein. Der oder die Täter bauten einen Handtuchheizkörper fachmännisch ab und entwendeten diesen. Die Täter entkamen unerkannt.

