Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Helikopter im Einsatz nach Motorradunfall

Hattingen (ots)

Am Karfreitag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger mit seinem Motorrad die Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Felderbachstraße. Auf Höhe der Hausnummer 155, überholt er einen PKW. Hierbei verliert er die Kontrolle über seine Honda und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf der dortigen Grünfläche überschlägt sich der aus Ratingen stammende Motorradfahrer und bleibt schwerverletzt liegen. Er wird nach der Erstversorgung mittels Helikopter in ein Krankenhaus nach Essen geflogen. Sein Motorrad wird stark beschädigt von einem Abschleppdienst an der Unfallörtlichkeit abgeholt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell