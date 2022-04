Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Fund einer Handgranate

Gevelsberg (ots)

Gegen 15:30 Uhr am Mittwochnachmittag (13.04.) wurde durch einen Spaziergänger auf einer Grünfläche im Bereich Heidestraße / Wittener Straße eine augenscheinliche Handgranate gefunden. Nachdem das Objekt durch Polizeibeamte vor Ort in Augenschein genommen werden konnte, wurde der Kampfmittelräumdienst in Kenntnis gesetzt. Bis zu deren Eintreffen wurde der Bereich weiträumig abgesperrt und es kam zur Beeinträchtigung des Verkehrs, der durch Kräfte vor Ort geregelt wurde. Der Kampfmittelräumdienst befand die Handgranate für echt. Sie enthielt allerdings kein Schwarzpulver. Nachdem die Handgranate beseitigt wurde, konnte die Straße um 19:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell